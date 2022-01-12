Dinar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü yenilenen yüzüyle hizmet verecek

Afyonkarahisar Dinar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü vatandaşlara yeni konsepti ile hizmet verecek.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Yazı İşleri Müdürü Tekin Mumcu ile birlikte İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ‘Konsept Nüfus Müdürlüğü’ uygulaması kapsamında yapımı tamamlanan Dinar İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Kapankaya, İlçe Nüfus Müdürü Ali Yıldız’dan iş ve işleyiş hakkında bilgi alarak yenilenen konseptin hayırlı olmasını temenni etti.