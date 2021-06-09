banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!

Dilenciyi suç üstü yapan zabıta şahsı toplu ulaşım aracına bindirip ilçeden çıkardı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri dilencilere yönelik düzenlediği operasyonda 1 kadını dilenirken yakalarken, ekipler dilenen kadını toplu ulaşım aracına indirip ilçeden çıkardı.

AFYONKARAHİSAR 09.06.2021, 14:14
Dilenciyi suç üstü yapan zabıta şahsı toplu ulaşım aracına bindirip ilçeden çıkardı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri dilencilere yönelik düzenlediği operasyonda 1 kadını dilenirken yakalarken, ekipler dilenen kadını toplu ulaşım aracına indirip ilçeden çıkardı.

Şuhut’ta zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Şuhut Sanayi Sitesi istikametinde düzenlediği dilenci operasyonunda 1 kadın dilenirken suçüstü yapıldı. Yakalanan kadın ardından ekipler tarafından Afyonkarahisar-Şuhut otobüsüne bindirilip ilçeden uzaklaştırıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
26°
açık