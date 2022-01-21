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Dilek ailesinin acı günü
Afyon Şehir Gazetesi imtiyaz sahibi ve Afyonkarahisar Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hakan Dilek’in vefat eden babası Mehmet Dilek, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
AFYONKARAHİSAR 21.01.2022, 16:35
Afyon Şehir Gazetesi imtiyaz sahibi ve Afyonkarahisar Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hakan Dilek’in vefat eden babası Mehmet Dilek, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Dilek’in, babası Mehmet Dilek (78) yaşamını yitirdi. Sanayi esnafından oto elektrikçi Mehmet Dilek’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Merhum Dilek için Paşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Mehmet Dilek sevenlerinin omzunda Kocatepe Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Namaza Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Genel Meclis Başkanı (İGM) Burhanettin Çoban, Dilek ailesinin sevenleri ve cemaat katıldı.