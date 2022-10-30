Devrilen tırdan yola saçılan nişastalar böyle temizlendi

Afyonkarahisar’da sürücüsünün kontrolünü kaybettikten sonra devrilen tırdan yola dağılan tonlarca nişasta iş makineleri ile güçlükle temizlendi.

Bolvadin-Emirdağ karayolu üzeri Aşağı Kurudere mevkiinde meydana gelen kazada, N.E. idaresindeki 01 BFE 04 plakalı nişasta yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje çarpıp ardından yan yattı. Devrilen tırdaki tonlarca nişasta ise yola dağıldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile temizlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen temizlik ekipleri yola dağılan tonlarca nişastayı yaklaşık 1 saat süren bir çalışmanın ardından iş makineleri ile kaldırdı. Yapılan temizlik çalışması ise dron ile havadan görüntülendi.