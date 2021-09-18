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Devrilen tırdaki enerji içecekleri yola savruldu

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde kontrolden çıkan enerji içeceği yüklü tır devrildi. İçeceklerin yola savrulduğu olayda 1 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR 18.09.2021, 12:54
Devrilen tırdaki enerji içecekleri yola savruldu

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde kontrolden çıkan enerji içeceği yüklü tır devrildi. İçeceklerin yola savrulduğu olayda 1 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilciftlik beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.D., (21) idaresindeki 27 TL 200 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Devrilen tırdaki enerji içecekleri ise yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralanan ve tırda yolcu olarak bulunan H.U. (32) ambulans ile üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından çevreye dağılan enerji içeceklerinin temizlenmesi ile karayolunda trafik normale döndü.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

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