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Devrilen patpatta dede torun ağır yaralandı

Afyonkarahisar’da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu dede torun ağır yaralandı.

AFYONKARAHİSAR 13.07.2022, 10:30 13.07.2022, 10:49
Devrilen patpatta dede torun ağır yaralandı

Afyonkarahisar’da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu dede torun ağır yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dede Y.G., aynı isimdeki torunu ile patpat ile tarladan evlerine döndükleri sırada Yavuz Selim mahallesine geldikleri esnada araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü devrildi. Dede ve torun devrilen aracın altında kalarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan dede torunu ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kazanın ardından devrilen patpat iş makinesi ile kaldırıldı.

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