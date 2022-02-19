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Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen minibüste şans eseri kimsenin olmaması yaşanabilecek ölüm ve yaralanmaların önüne geçti.
AFYONKARAHİSAR 19.02.2022, 13:04
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen minibüste şans eseri kimsenin olmaması yaşanabilecek ölüm ve yaralanmaların önüne geçti.
Kaza, Şuhut ilçesi Çakırözü köyü yolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necati u., idaresindeki 03 SN 772 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karlı yolda kayıp yol kenarındaki şarampole devrildi. Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, kazayı sürücüde yara almadan atlattı. Kazanın ardından devrilen minibüs olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.