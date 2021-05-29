banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

Devlet Hastanesi çiçeklerle bezendi

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yapılan çevre düzenlemesi ile adeta çiçeklerle bezendi.

AFYONKARAHİSAR 29.05.2021, 16:07
Devlet Hastanesi çiçeklerle bezendi

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yapılan çevre düzenlemesi ile adeta çiçeklerle bezendi.

Her gün binlerce hastayı ağırlayan ve teknik donanım ile sadece Afyonkarahisar’a değil bölgeye de hizmet veren Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde havaların ısınması ile hummalı bir çalışma başladı. Çalışmalar kapsamında hastane bahçesine çok sayıda çiçek ekimi yapılırken, bunun yanında çevre düzenlemesi de gerçekleştirildi. Bahçenin orta refüj ve yeşillik alanlarına binlerce çiçek ekildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran, çalışmalarda emeği geçen başta hastane yönetimi olmak üzere ilgililerine teşekkür etti. Amaçlarının hastaları daha güzel bir ortamda ağırlamak olduğunu ifade eden Başhekim Duran, bu kapsamda çalışmaların ilerleyen günlerde de devam edeceğini kaydetti.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu