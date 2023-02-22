Depremzedelerin ağız ve diş kontrolleri yapıldı

Afyonkarahisar’daki KYK yurtlarında ikamet eden depremzedeler için ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapıldı.

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde Çiğiltepe ve Tınaztepe yurtlarında ağırladığımız depremden etkilenen vatandaşlar ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapıldı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Diş Hekimliği Fakültesinden gelen hekimler tarafından yapılan kontrollerde diş tedavisi gereken depremzedeler tek tek not edildi. Depremzedelere ayrıca diş fırçası ve diş macunu desteği de verildi.