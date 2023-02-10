Depremzedelere polisten yardım eli

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polisler tarafından depremzedeler için yardım gönderildi.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 kentin etkilendiği deprem felaketinin yaşandığı bölgeye yardım toplantı. Polis memurları afetzedeler için gıda, hijyen ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolilerini bölgeye ulaştırmak üzere araçlara yükledi.