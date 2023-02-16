Depremzede çocukların nakil ve kayıt işlemleri başladı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Tınaztepe KYK Yurdunu ziyaret ederek depremzede çocukların kayıt ve nakil işlemleri hakkında bilgi aldı.

Sünnetci, Tınaztepe KYK yurdunu ziyaret ederek depremzede çocukların kayıt ve nakil işlemleri hakkında bilgi aldı. Sünnetci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez, Şube Müdürleri Hayati Duman, Sezai Keklicek ve Mustafa Günay Tınaztepe KYK Yurdunu ziyaret ederek, depremzede çocukların kayıt ve nakil işlemlerinde görevli olan gönüllü idarecilerle görüşerek süreç hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Nakil işlemleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Sünnetci: "İlimizde bulunan depremzede öğrencilerimizin sayıları kayıt altına alınarak anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde hazırlıkları tamamlanan okullarımıza yerleştirmeleri yapılmaktadır. Ayrıca seyyar bir ekip otellerimizde konaklayan depremzede öğrencilerimizi ziyaret ederek kayıtlarını gerçekleştirmektedir" dedi.