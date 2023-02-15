Depremzede çocuklar için spor oyun ve spor temelli sosyal destek çalışması başladı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın talimatı ve eşi Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı’nın koordinatörlüğünde depremden etkilenerek Afyonkarahisar’a gelen çocuk ve gençlere yönelik çalışma başlatıldı. Çocuk ve gençlere deprem felaketinde yaşadıkları travmayı hafifletmek için "Oyun ve Spor Temelli Sosyal Destek Çalışmaları" süreci valilik tarafından hızla başlatıldı.

Afyonkarahisar Valiliğinin geçtiğimiz yıl başlattığı ve halihazırda devam eden “Mutluluk Kervanı Projesi”nin depremzede çocuk ve gençler için uyarlanmış bir modeli olarak planlanan çalışma; Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlükleri, İl Müftülüğü, AKÜ, AFSÜ ve STK’lardan oluşan paydaşların katılımıyla koordineli olarak yürütülmeye başlandı. Çalışma kapsamında kente geçici olarak misafir edilen çocuklar, yaş gruplarına göre okul öncesi, ilk ve orta öğretim olarak kategorize edilerek proje sayesinde oyun, spor, eğitim ve çeşitli kültürel etkinliklere yer verilmesi planlandı.

Afyonkarahisar Tınaztepe KYK Öğrenci Yurdunda misafir edilen çocuklar için 13 Şubat Pazartesi günü yapılan pilot uygulamada, okul öncesi çocuklara okul öncesi öğretmenler eşliğinde etkinlikler yapıldı ve yurdun çok amaçlı salonunda GSB gençlik merkezi liderleri katkılarıyla çeşitli oyunlar oynandı. Ayrıca uygulamanın genişletilerek şehrimizde depremzedeleri misafir eden oteller, tüm KYK yurtları ve depremzedelerin kendi imkânlarıyla buldukları evleri de kapsayacak hale getirilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

“Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz”

Süreç hakkında değerlendirmede bulunan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı şunları söyledi:

“Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yaraları sarmayı da el birliği ile başaracağız. Çocuklarımız geleceğimiz. Biliyorsunuz Mutluluk Kervanı çocuklarımız için başlattığımız ve çok güzel dönüşler aldığımız bir proje. Hazır böyle bir altyapımız varken bunu elimizden gelen en etkin şekilde buradaki depremzede yavrularımız için kullanacak şekilde yeniden planladık. Yavrularımızı yaşadıkları travmadan biraz da olsa uzaklaştırabilmek, psikolojik desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızı normalleşme sürecine daha hızlı adapte etmek için bu projenin etkin bir rol oynayacağını düşünüyorum.”