Depremde hayatını kaybedenler için hatim duası yapıldı

Afyonkarahisar’da deprem bölgesinden gelen ve Tınaztepe KYK’da misafir edilen ailelerin talepleri doğrultusunda, depremde yakınlarını kaybedenler için hatim duası gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından hanımlara yönelik açılan İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursunda depremde yakınlarını kaybedenler için hatim duası gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftü Yardımcısı Sevdegül Çekiç’in sohbetiyle devam etti. Program depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılan hatim duası ile sona erdi.