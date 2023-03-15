Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş için mevlit okutuldu

Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı Jandarma Uzman Mutlu Koçdemir, gerçekleştirilen mevlid-i şerif ile yad edildi.

Mevlit programı Koçdemir’in memleketi olan Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde gerçekleştirildi. Programa Dinar Kaymakamı Kemal Duru ile protokol üyeleri ve belde sakinleri katıldı. Programda Koçdemir ve depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunup ardından dua edildi. Program yemek ikramının ardından sona erdi.