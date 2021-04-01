banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti

Deprem Simülasyon Tırı Dinar’da

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Dinar ilçesin Deprem Simülasyon Tırı’nda vatandaşlara deprem ve afet eğitimi verildi.

AFYONKARAHİSAR 01.04.2021, 14:36
Deprem Simülasyon Tırı Dinar’da

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Dinar ilçesin Deprem Simülasyon Tırı’nda vatandaşlara deprem ve afet eğitimi verildi.

AFAD Afyonkarahisar İl Müdürü Mehmet Buldan Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya’yı ziyaret etti. Ziyarette Buldan ilçenin afet durumu hakkında bilgilendirme yaparak, Kaymakam Kapankaya’ya, AFET Çantası’ hediye etti. Ziyaretin sonrasında ise Cumhuriyet Meydanı’na AFAD Başkanlığı tarafından Ankara’dan gönderilen Deprem Simülasyon Tırı ziyaret edildi. Ziyarette Buldan tarafından deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacaklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Deprem tırında ayrıca vatandaşlara afet eğitimi de verildi.
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu