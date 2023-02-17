Deprem bölgesinden dönen Somalı madencilerle sürpriz karşılaşma

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye hareket eden ve görevlerini tamamlayıp Manisa’ya dönüş yolunda olan Somalı maden işçileri ile Afyonkarahisar’da bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını sarmak için ülkenin dört bir yanından tüm birimler seferber oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden arama-kurtarma ekiplerine, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumu çalışanlarına kadar ülkenin her bir ferdi enkaz altında kalan vatandaşların hayatını kurtarmak için geçtiğimiz 11 gün boyunca yoğun mesai harcadı. Bu ekiplerden biri de Somalı Madenciler oldu. Deprem felaketinin hemen ardından bölgeye yönlendirilen Somalı maden işçileri, afet bölgesinde enkaz altında yardım bekleyen depremzede vatandaşların kurtarılması için gece gündüz çalıştı ve onlarca ailenin umudu oldu.

"Hızır gibi tüm sorunlara yetişiyor"

Somalı maden işçileri, özellikle yerin metrelerce altındaki ocaklarda uyguladıkları tavan kısmının çökmesini engelleyen "domuz damı" denilen tahkimat sistemini kullanarak onlarca vatandaşımızı göçük altından çıkardılar. Daha önceki deprem felaketlerinde de uygulanan bu yöntemle ‘Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan ve 11 ilimizi etkileyen depremde de aktif rol alarak birçok depremzedenin hayatını kurtardı.

Görevlerini tamamlayıp Soma’ya dönüşe geçen maden işçileri, Afyonkarahisar’da öğle yemeği için mola verdiler. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile birlikte ilimizde misafir edilen depremzedeleri ziyareti esnasında karşılaştığı maden işçilerimizle ilgili şunları söyledi:

“Maden işçilerimiz ülkemizin en zor zamanlarında fedakârca elini taşın altına koyarak Hızır gibi tüm sorunlara yetişiyor. Yaptıkları fedakârlıkları takdir etmemek elde değil. Özellikle kamuoyundan duyduğumuz ‘domuz damı’ gibi uzmanı oldukları yöntemlerle depremzedeleri enkaz altından çıkarma girişimleri herkesin takdir ettiği bir hadise. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Asrın felaketi olarak nitelediğimiz bu felaket gerçekten yüreklerimizi yakan büyük bir felaket. Ancak Somalı maden işçilerimiz gibi fedakar ekiplerimiz sayesinde ülkemiz bu felaketin de yaralarını hızla saracaktır. Deprem bölgesinde mücadele eden herkese teşekkür ediyorum.”