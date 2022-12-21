Denizli’de ki şampiyonada Afyonkarahisar’ı başarı ile temsil ettiler

14-18 Aralık tarihlerinde Denizli’de yapılan Türkiye Şampiyonası’nda Afyonkarahisar Spor Lisesi U19 Takımı Türkiye Şampiyonu, Büyük Kadınlar Takımı Türkiye 2. ’si olarak Afyonkarahisar’ı başarı ile temsil etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, şampiyonada başarı gösteren sporcuları makamında kabul ederek tebrik etti. Ziyarette öğrencilere Okul Müdürü Yunus Otursun, Müdür Yardımcısı Ceylan Sağlam, Beden Eğitimi Öğretmeni Muhammed Doğan ve Hatice Okçu eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci öğrencilere destek veren herkese teşekkür etti. Ziyaret öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.