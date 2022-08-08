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Denetiminde polis bir sürücüyü alkollü araç kullanırken yakaladı
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde polis tarafından sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi. Denetimde alkollü yakalanan bir sürücüye bin 820 TL para cezası kesilip ehliyetine el konuldu.
AFYONKARAHİSAR 08.08.2022, 11:01
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde polis tarafından sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi. Denetimde alkollü yakalanan bir sürücüye bin 820 TL para cezası kesilip ehliyetine el konuldu.
Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçe girişinde sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı. Denetimde 16 araç sürücüsüne alkol testi yapıldı. Denetimler sonucunda alkollü araç kullanırken yakalanan ve ismi açıklanmayan bir sürücüye bin 820 TL para cezası kesilip ehliyetine el konuldu. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.