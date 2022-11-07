Defineciler suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma komutanlığı definecilere göz açtırmıyor.

Gelen bir ihbarı değerlendiren Afyonkarahisar İl Jandarma komutanlığı ekipleri İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi Kızılyar mevkiinde kaçak kazı yapan şüphelileri suçüstü yakaladı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan F.B., M.Ö. ve M.S. isimli şüphelilerin üzerinden define arama materyalleri, define arama dedektörü ve bahçe çapası ele geçirildi. Konu ile ilgili İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler soruşturma başlattı.