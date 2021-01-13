Define avcıları 20 metre uzunluğunda yılan kamerayla yakalandı
Afyonkarahisar’da kaçak kazı yapan iki şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler ayrıca endeskop diye adlandırılan 20 metre uzunluğunda yılan kamerada ele geçirdi.
Afyonkarahisar’da kaçak kazı yapan iki şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler ayrıca endeskop diye adlandırılan 20 metre uzunluğunda yılan kamerada ele geçirdi.
Olay, saniye ilçesi Yaylabağı beldesi Taşçıkan mevkii Sivricik tepesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede 2 şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Kaçak kazının yapıldığı tepeye giden ekipler 2 şahsın kendilerini fark edince kaçmaya başladıklarını gördü. Kısa süreli bir kovalamaca sonrası M.K. ve İ.T., isimli şüpheliler jandarma tarafından yakalandı. Olay yerinde yapılan kontrollerde kazı yapılan alanın 3 metre yüksekliğinde ve 4 metre uzunluğunda kazıldığı tespit edilirken, olay yerinde 20 metre uzunluğunda endeskop yılan kamera, 2 adet USB kablosu, 7 metre bakır tel, 1 adet çekiç, 1 adet kürek, 40 santimetrelik demir çubuk ve kova ele geçirildi.Olayın ardından şahıslar jandarma tarafından gözaltına alındı.
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