Dedektörle define ararken yakalandılar

Afyonkarahisar’da 2 kişi dedektörle define aramak için kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; Bayat ilçesinde dedektör ile define aranacağı yönünde bilgiye ulaşılaşılarak çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince Bayat ilçesi İmralı köyü Kaklıkkaya mevkiisine planlanan önleyici hizmet devriyesi sonucunda M.O. ve D.O. isimli şahıslar arazide dedektör ile tarihi eser aradıkları sırada yakalandılar. Şahısların üzerinde yapılan aramada; 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet baret lambası ele geçirildi.

Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.