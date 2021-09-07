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Dede ve torununa uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve suçtan ele edilen para ele geçirildi.

AFYONKARAHİSAR 07.09.2021, 08:49
Dede ve torununa uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve suçtan ele edilen para ele geçirildi.

Jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında merkeze bağlı Işıklar beldesinde ikamet eden dede M.S. ile aynı isimdeki torunu M.S., isimli şahısların evlerinde ve Dinar ilçesi Akçaköy mevkiinde Ş.S., Ö.B. ve U.C.E. isimli şahısların içinde bulunduğu araçlarında arama yapıldı. Aramalarda, 1 kilo 751 gram esrar, 94 gram toz esrar, 27 bin TL nakit para, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 40 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonun ardından dede ve torun ile birlikte diğer 3 zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

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