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Dazkırılı 34 depremzedenin konut yerleri belli oldu

2019’da meydana gelen Denizli depreminde evleri hasar gören Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesindeki 34 depremzedenin konutları yapılan noter çekilişiyle hak sahiplerinin yerleri belirlendi.

AFYONKARAHİSAR 15.04.2022, 13:47
Dazkırılı 34 depremzedenin konut yerleri belli oldu

2019’da meydana gelen Denizli depreminde evleri hasar gören Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesindeki 34 depremzedenin konutları yapılan noter çekilişiyle hak sahiplerinin yerleri belirlendi.

Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünde deprem nedeniyle evleri ağır hasarlı olarak tespit edilen ve hak sahibi olan afetzede vatandaşlar için Musluk Sırtı mevkiine TOKİ tarafından toplu olarak yaptırılan 34 adet afet konutu ve 2 ahır için kura çekimi yapıldı. Dazkırı Belediye Düğün Salonunda düzenlenen kura çekimine Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, AFAD İyileştirme Şube Müdürü Kemalettin Güngör, Kızılören Köyü Muhtarı Mehmet Erdoğan, Milli Emlak Şef Vekili Mustafa Karacan ve Kızılören köyü hak sahibi vatandaşlar katıldı.

Hak sahipleri vatandaşlar noter huzurunda çekilen kura sonucunda kavuşacakları yeni konutlarının yerlerini öğrenmiş oldu. Kaymakam Sakarya, vatandaşlara konutlarının hayırlı olması ve iyi günlerde oturmaları temennisinde bulundu.

Öte yandan, 34 afet konutu kura çekimi ile belirlenirken 11 konutta vatandaşların kendi arsalarına yapılmak suretiyle Kızılören köyüne 55 adet afet konutu yüklenici firma tarafından yapıldı.

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