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Dazkırı’da yatırımlar için arsa tahsisleri yapılmaya başlandı
Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesine kurulan Dokuma ve Konfeksiyon Organize Sanayi Bölgesinde arsa tahsisleri yapılmaya başlandı.
AFYONKARAHİSAR 16.06.2022, 12:08
Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesine kurulan Dokuma ve Konfeksiyon Organize Sanayi Bölgesinde arsa tahsisleri yapılmaya başlandı.
Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon Organize Sanayi Bölgesindeki arsalarının ilk tahsisleri Kaymakam Sercan Sakarya ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yapıldı. 3 firmaya yer tahsisinin yapıldığı imza töreninde fiziki yatırımların önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtildi.