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Dazkırı Rahvan At Yarışları’nda renkli görüntüler ortaya çıktı

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde gerçekleştirilen 6. ‘Dazkırı Rahvan At Yarışları’ renkli görüntülere sahne oldu.

AFYONKARAHİSAR 30.05.2022, 12:09
Dazkırı Rahvan At Yarışları’nda renkli görüntüler ortaya çıktı

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde gerçekleştirilen 6. ‘Dazkırı Rahvan At Yarışları’ renkli görüntülere sahne oldu.

Dazkırı Kaymakamlığı öncülüğünden gerçekleştirilen rahvan at yarışları geniş katılımla yapıldı. Çevre il ve ilçelerden bir çok rahvan at tutkunlarının bir araya geldiği at yarışları Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya açılış konuşması ile başladı. Federasyon kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen rahvan at yarışlarında; baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, 4’lü tay, 3’lü tay ve 2’li tay kategorilerinde koşular düzenlendi. İlk üçe giren yarışmacılara Türk bayrağı, kupa ve çeşitli ödüller verildi.

Ödüller Kaymakam Sakarya ve protokol üyeleri tarafından verildi.

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