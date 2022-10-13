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Dazkırı OSB’de 3 firmaya arsa tahsisi yapıldı
Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 3 yeni yatırımcıya arsa tahsisi yapıldı.
AFYONKARAHİSAR 13.10.2022, 10:03 13.10.2022, 10:10
Arsa tahsisi Dazkırı Kaymakamı Zeliha Uz ile tekstil ve kumar üzerine faaliyet gösterecek olan 3 firmanın temsilcileri arasında imzalanan protokolle gerçekleştirildi. Protokol imza töreni sonrası firmalara önümüzdeki günlerde yatırımları gerçekleştirilecek olan arsaların tahsisi yapıldı.
İmza töreni sonrası konuşan Kaymakam Uz, firmaların ilçe ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını diledi.