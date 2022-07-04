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Dazkırı Kaymakamı Sakarya dünya evine girdi

Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, hayatını Duygu Büyükolak ile birleştirdi.

AFYONKARAHİSAR 04.07.2022, 14:39
Dazkırı Kaymakamı Sakarya dünya evine girdi

Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, hayatını Duygu Büyükolak ile birleştirdi.

Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Afyonkarahisar’da düzenlenen düğün merasiminde Duygu Büyükolak ile evlendi. Afyonkarahisar’a kır bahçesinde düzenlenen nikah ve düğün törenlerine ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan kıydı.

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