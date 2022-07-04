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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bazılarının asgari ücrete 3 ayda bir zam yapalım talebi var. Onu yaptığımız zaman etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye’nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin.
Dazkırı Kaymakamı Sakarya dünya evine girdi
Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, hayatını Duygu Büyükolak ile birleştirdi.
AFYONKARAHİSAR 04.07.2022, 14:39
Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, hayatını Duygu Büyükolak ile birleştirdi.
Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Afyonkarahisar’da düzenlenen düğün merasiminde Duygu Büyükolak ile evlendi. Afyonkarahisar’a kır bahçesinde düzenlenen nikah ve düğün törenlerine ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan kıydı.