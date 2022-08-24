Dazkırı ilçesine ilk defa kadın kaymakam atandı

1959 yılında ilçe olan Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesine ilk defa kadın kaymakam görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Zeliha Uz, Dazkırı Kaymakamı olarak atandı. 63 yıllık ilçe tarihinde Dazkırı’ya ilk defa bir kadın kaymakam atandı. Ataması yapılan Kaymakam Uz ilçeye gelerek görevine başladı.