banner528

banner549

banner590

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Resmî Törenle Karşılandı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Resmî Törenle Karşılandı
İsmail Küçükkaya artık Halk TV'de
İsmail Küçükkaya artık Halk TV'de
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

Dazkırı ilçesine ilk defa kadın kaymakam atandı

1959 yılında ilçe olan Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesine ilk defa kadın kaymakam görevlendirildi.

AFYONKARAHİSAR 24.08.2022, 07:53
Dazkırı ilçesine ilk defa kadın kaymakam atandı

1959 yılında ilçe olan Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesine ilk defa kadın kaymakam görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Zeliha Uz, Dazkırı Kaymakamı olarak atandı. 63 yıllık ilçe tarihinde Dazkırı’ya ilk defa bir kadın kaymakam atandı. Ataması yapılan Kaymakam Uz ilçeye gelerek görevine başladı.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu