banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum

Dar gelen Acil Servisi’n alanı hayırseverlerin desteğiyle yapısal olarak genişletildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte yoğunluğun yaşanmaya başladığı Devlet Hastanesi Acil Servis’i hayırseverlerin desteği ile yapısal olarak genişletildi.

AFYONKARAHİSAR 13.07.2021, 15:16
Dar gelen Acil Servisi’n alanı hayırseverlerin desteğiyle yapısal olarak genişletildi
banner502

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte yoğunluğun yaşanmaya başladığı Devlet Hastanesi Acil Servis’i hayırseverlerin desteği ile yapısal olarak genişletildi.

Afyonkarahisar’ın ikinci büyük ilçesi Bolvadin’de normalleşme süreci ve gurbetçilerin memleketlerine dönmesiyle birlikte aşırı yoğunluk yaşanmaya başladı. İlçedeki yoğunluğun en çok etkilendiği yerlerden birisi olan Dr. Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi’nde hasta yoğunluğu nedeniyle bazı birimlerde yetersizlik gözlendi. Özellikle Acil Servisteki yoğunluğu azaltmak adına hastane yönetimi servisi birimini büyüttü.

Hayırseverlerin desteği ile büyütülen acil servis birimindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Başhekim Murat Minici, “Son dönemde normalleşme süreci ve Avrupa’dan gelen misafirlerimizle birlikte hasta sayımızın artmasından dolayı polikliniklerimiz dar geliyordu, yetmiyordu. Hayırsever ailemizin desteği ve personellerimizin gayreti ile sarı alanımızı genişlettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner501