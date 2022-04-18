Cumhuriyet kazanıldığı topraklarda dev proje hayata geçiyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Büyük Taarruz’un başladığı Kocatepe için büyük bir projenin adımının atıldığını kaydederek, “Bağımsızlığa giden yolu aydınlatan Kocatepe muhteşem bir projeyle daha çok gün yüzüne çıkacak” dedi.

Göreve geldiği günden bugüne hayata geçirdiği vizyon projeleriyle Afyonkarahisar’ı bambaşka bir noktaya taşıyan Vali Çiçek, Büyük Taarruz Zaferi’nin 100. Yılına yakışacak bir projeyi daha Afyonkarahisar’a kazandırıyor. İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Kocatepe Belde Belediye Başkanı Abdullah Çelik ve diğer ilgililerle birlikte alanda incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, projenin ayrıntılarını yerinde inceledi.

“Kocatepe bundan böyle hak ettiği değeri ve önemi daha çok kazanacak”

Kocatepe’nin hak ettiği değeri görmesini istediklerini belirten Vali Gökmen Çiçek:’’ Bağımsızlığa giden yolu aydınlatan Kocatepe muhteşem bir projeyle daha çok gün yüzüne çıkıyor. Ecdadımızın destan yazdığı Kocatepe sırtlarında inşa edilecek projede sergi alanları, kafeterya, dükkânlar ve sosyal alanlar yer alacak. Bu yıl içinde bitecek proje 100. yıla yakışacak. Bundan 100 yıl önce bu topraklar amansız bir mücadeleye sahne oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları işte tam bu noktadan Kocatepe’den özgürlüğe yürüdü ve Cumhuriyete giden yolu aydınlattılar. Ecdadımızın bizlere mirası bu büyük zaferi gelin gizemli şehir Afyonkarahisar’da coşkuyla kutlamak ve 100. yıla güzel bir proje olsun düşüncesiyle böyle bir çalışmayı yapıyoruz. İnşallah Kocatepe bundan böyle hak ettiği değeri ve önemi daha çok kazanacak, daha çok misafir ağırlayacak” dedi.

Vali Çiçek’in talimatları doğrultusunda başlatılan projenin bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.