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Covid-19 aşısı meydanda yapılacak

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşların aşıya olan ilgisini arttırmak ve aşı merkezlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla kent meydanına kurulan çadırlarda aşı uygulamasına başlanıldı.

AFYONKARAHİSAR 16.06.2021, 17:11
Covid-19 aşısı meydanda yapılacak

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşların aşıya olan ilgisini arttırmak ve aşı merkezlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla kent meydanına kurulan çadırlarda aşı uygulamasına başlanıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Afyonkarahisar kent meydanına kurulan çadırlarda Cavid-19 aşıları yapılacak. Bugün kurulan çadırlarda aşı yapacak personel görev alırken, henüz vatandaşların çadırda yapılacak aşılardan haberdar olmadığı dikkatlerden kaçmadı. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Halkımızın Covid-19 aşısına olan teveccühü ile sağlık kurum ve kuruluşlarımızda yaşanan yoğunluğu azaltmak için Zafer Meydanı’na aşı uygulama çadırımızı kurduk ve aşı uygulamalarımıza burada da başladık. Aşıya karşı duyarlılıkları için bütün halkımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte başaracağız” denildi.
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