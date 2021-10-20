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Çolak: "Vatandaşımızın en iyi yaşam standartlarına sahip olması için çalışıyoruz”

Afyonkarahisar Bayat Kaymakamı Anıl Çolak, gerçekleştirdiği köy ziyaretinde, tek amaçlarının Bayat genelinde her bir vatandaşın imkanlar ölçüsünde en iyi yaşam standartlarına sahip olması gerektiğini ifade etti.

AFYONKARAHİSAR 20.10.2021, 17:28
Çolak: "Vatandaşımızın en iyi yaşam standartlarına sahip olması için çalışıyoruz”

Afyonkarahisar Bayat Kaymakamı Anıl Çolak, gerçekleştirdiği köy ziyaretinde, tek amaçlarının Bayat genelinde her bir vatandaşın imkanlar ölçüsünde en iyi yaşam standartlarına sahip olması gerektiğini ifade etti.

Kaymakam Çolak, Sağırlı köyünü ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında köyün genel durumu hakkında muhtardan bilgi alan Kaymakam Çolak, ihtiyaç sahibi vatandaşları da hanelerinde ziyaret ederek onların hal ve hatırlarını sordu. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Kaymakam Çolak, kendisine iletilen hususların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, “Bizler vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunmak, talepleri karşılamak, eksiklikleri gidermek için görevimizin başındayız. Gayemiz Bayat’ın genelinde her bir vatandaşımızın imkanlar ölçüsünde en iyi yaşam standartlarına sahip olmasıdır. Bu doğrultuda insanımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Pusulamız daima çok çalışmak” dedi.

Ziyaret köyde yapımı devam eden köy konağının incelenmesinin ardından sona erdi.

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