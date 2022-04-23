Çocuklara bir kamyonet dolusu oyun topu dağıttı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Hamza Emrullahoğlu isimli kuyumcu esnafı 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayı ile çocuklara bir kamyonet dolusu top ile Türk bayrağı dağıttı. Top ve bayrakları alan çocukların mutlulukları ise yüzlerinden okundu.

Emrullahoğlu, 23 Nisan nedeniyle Derekarabağ Köyü Ortaokulda’ndaki çocuklara bir sürpriz yaptı. Okulda gerçekleştirilen tören sonrası kamyoneti okul bahçesine çeken Emrullahoğlu, ardından aracın kasasını açıp beraberinde getirdiği 230 oyun topunu çocuklara dağıttı. Emrullahoğlu topların yanında ayrıca bir de çocuklara Türk bayrağı hediye etti. Emrullahoğlu, geçtiğimiz yıllarda 23 Nisan da çocukları mutlu edip, sevindirdiklerini kaydederek, “Çocukları sevindirmeyi gelenek haline getiren Kuyumcu Hamza Emrullahoğlu böylece çocukları mutlu ettik. Çocukların mutlu olmaları bizi de sevindirdi” dedi.

Oyun toplarını alan çocuklar ise güle oynaya evlerinin yolunu tutarken, miniklerin aldıkları hediyeler karşısında çok mutlu oldukları gözlendi.