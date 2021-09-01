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Çocuk sağlığı masaya yatırıldı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nde Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı hekimler ile toplantı yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 01.09.2021, 12:56
Çocuk sağlığı masaya yatırıldı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nde Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı hekimler ile toplantı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Murat Koyuncu yönetiminde yapılan toplantıya katılan çocuk hekimleri, çalıştıkları birimlerdeki işleyiş ve yoğunluk hakkında bilgiler verdi. Çalışma esnasında yaşadıkları sorunları da dile getiren hekimlerin istek ve önerileri de dinlenerek sorunların çözümü, daha kaliteli hizmet sunumu, hasta ve personel memnuniyeti için neler yapılabileceği konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. Başkan Koyuncu’ya yardımcısı Uzm. Dr. Muhammed Yeğit’de eşlik etti.

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