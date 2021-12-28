Çocuk Gözünden Demokrasi Projesi devam ediyor

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Döğer İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Hatice Kartun’un kurucusu olduğu ‘Çocuk Gözünden Demokrasi’ isimli E-Twinning projesi ülke genelinde 8 ilden 9 öğretmenin desteğiyle uygulanmaya başlandı.

Proje Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Denizli, Kocaeli, Muğla, Sakarya ve Sivas’ta uygulandığı kaydedildi. Okul öncesinde çocukların demokrasi ve demokrasinin temel kavram ve olguları ile ilgili etkinliklerle günlük hayata uygulamaya yönelik birçok çalışmayı içerdiği ifade edildi. Çocukların okul öncesi dönemde demokrasi bilincine sahip hoşgörülü, düşünen, sorgulayan, özgürlükçü bireyler olmalarına katkı sağlayacaktır. Projenin hedeflerinin çocukların yeteneklerini keşfetmesini sağlamak, kendini geliştirici yollarla ifade etmesine olanak sağlamak, çocukların empati, iletişim ve sorumluluk duygularını geliştirmek, demokrasi kavramını okul öncesi kazanımlarına entegre ederek somutlaştırmak, çocukların düşünen ve düşünceye saygı duyan bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmak olduğu ifade edildi.

Proje hakkında bilgiler verdi

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Proje Kurucusu Hatice Kartun, “Projemizin hedeflerine ulaşmak için her hafta belirlenen etkinliklerimizi çocuklarla birlikte sınıflarımızda uyguluyoruz. Proje etkinliğimiz cumhuriyet röportajıyla başladı. Sınıflarımızda kurallarımızı belirledik ve öğrencilerden sınıf temsilcimizi seçtik. Takımlar arası şehir tanıtımı yapıldı. 20 Kasım Çocuk Hakları Gününde online kitap okuma ve oyun etkinliği düzenlendi. 10 Aralık İnsan Hakları Gününde düzenlenen webinarda çocuk hakları konusunda İstanbul Barosundan Avukat Cenk Arslan eğitim verdi” diye konuştu.