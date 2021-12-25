Çobanlar’da minik dostlar, minik ellerle beslendi

Afyonkarahisar Çobanlar Kaymakamlığı tarafından çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacı gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Çobanlar Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik ile sokak hayvanları ve kuşlar minik ellerle besledi. Kaymakam Mücahit Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Badak, öğretmen ve öğrenciler ve kolluk kuvvetleriyle birlikte ilçe merkezi, Kocaöz beldesi ve köylerde bulunan sokak hayvanları için yol kenarlarına mama ve buğday bırakıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, soğuk kış günleri ile birlikte özellikle karlı havalarda sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandıkları için etkinliğin gerçekleştirildiği ifade edildi.