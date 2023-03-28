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Cips poşetinden uyuşturucu çıktı
AFYONKARAHİSAR’DA DURDURULAN BİR OTOMOBİLDE NARKOTİK KÖPEĞİ İLE ARAMA YAPAN JANDARMA EKİPLERİ CİPS POŞETİ İÇERİSİNE GİZLENMİŞ 26,5 GRAM METAMFETAMİN İSİMLİ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİ.
AFYONKARAHİSAR 28.03.2023, 20:37
Afyonkarahisar’da durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile arama yapan jandarma ekipleri cips poşeti içerisine gizlenmiş 26,5 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi.
Olay, Sandıklı ilçesi Gökçealan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunanların şüpheli hareketlerde bulunduğu fark eden ekipler bu defa araçta narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan arama sonucunda araç içerisinde bulunan cips poşeti içerisine gizlenmiş vaziyette 26,5 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olayın ardından araçta bulunan H.S., M.Y., T.Ç., İ.Y. ve Ç.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.