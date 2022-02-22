Cinayetin aydınlatılmasında üstün başarı gösteren polisler ödüllendirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, kentte boğazı kesilerek öldürülen kadın cinayetinin kısa sürede aydınlatılmasında üstün gayret ve başarı gösteren personelleri ödüllendirdi.

Bayat ilçesin geçtiğimiz ay yaşanan Hacer Evlice cinayetinin aydınlatılmasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği personelleri başta olmak üzere emniyetin diğer birimleri yoğun çaba gösterdi. Personellerin gayretli çabasını göz ardı etmeyen emniyet müdürü olayda görevli personelleri makamına davet ederek önce kendileri ile bir toplantı yapıp sonrasında başarılardan dolayı çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi.

Gerçekleştirilen programda Asayiş Şube Müdürü Tayyar Arıkan ve diğer birim müdürleri de yerini aldı.