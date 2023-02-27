Çiğiltepe Yurdu’nda minik Hatice’nin doğum günü heyecanı

Yaşanan büyük depremin ardından evleri hasar gören ve Afyonkarahisar’da bulunan Çiğiltepe Yurdu’nda kalan Hatay Antakyalı minik Hatice, sekizinci yaş gününü gençlik çalışanları ve gönüllü gençlerle birlikte kutladı.

Çiğiltepe Yurt Müdürlüğü’nde misafir edilen Hatice Durmaz, annesi ve kardeşleriyle doğum gününü kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadı. Anne Betül Durmaz, gençlik çalışanlarına ve gönüllü gençlere teşekkür etti. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, minik Hatice’nin doğum gününü kutlayarak, “Yurdumuzda depremden etkilenen vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. Rabbim milletimize bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Bugün Çiğiltepe Yurdunda minik kardeşimiz Hatice’nin doğum gününü kutladık. Allah nice sağlıklı yaşlara erişmesini nasip etsin” ifadelerini kullandı.