Çiftçilere patates makine, ekipmanları teslim edildi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde patates üreticilerine Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından getirtilen makine ve ekipmanların teslimi yapıldı.

Sandıklı Tren Garı yanında bulunan satış mağazası önünde düzenlenen program ile çiftçilerin satın aldığı patates dikim, söküm ve römorkların teslimi gerçekleştirildi. Tarım makinesi ve ekipmanlarında yüzde 50 devlet destekli hibe başvurularının da devam ettiğini belirten Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü Yüksel Arslan, “Sandıklı şubemiz tarafından bugün güzel bir organizasyon düzenlemişler. Hem çiftçi arkadaşlarımızın sıkıntılarını dinlemek hem de sohbet etmek için bu güzel programda bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Devletimiz tarafından tarım makine ve ekipman hibe desteği başladı. Tarım İlçe Müdürlüğü ve biz bu tür konuda da sitlere destek sağlamak için buradayız. Devletin verdiği yüzde 50 hibe desteğine başvurular 30 Ocakta sona erecek” dedi.