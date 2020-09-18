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Çiftçilere maske dağıtıldı

AFYONKARAHİSAR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇİFTÇİLERE MASKE DAĞITILDI.

AFYONKARAHİSAR 18.09.2020, 15:26
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Çiftçilere maske dağıtıldı

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere maske dağıtıldı.

Afyonkarahisar’daki tüm çiftçilere dağıtılan maskelerde Covid-19 nedeniyle kurulan ‘dijital Tarım pazarı’ logoları yer aldı. Maskeler hem il müdürlüğüne gelen çiftçilere hem de köylerde çiftçilik faaliyetinde bulunan çiftçilere verildi.

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