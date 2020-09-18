Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere maske dağıtıldı.

Afyonkarahisar’daki tüm çiftçilere dağıtılan maskelerde Covid-19 nedeniyle kurulan ‘dijital Tarım pazarı’ logoları yer aldı. Maskeler hem il müdürlüğüne gelen çiftçilere hem de köylerde çiftçilik faaliyetinde bulunan çiftçilere verildi.