Çiftçiler ‘reis’ buğdayıyla tanıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün tarım alanlarının kullanımının etkinleştirilmesi projesi (TAKEP) çerçevesinde ilçede 240 çiftçiye toplam 78 ton yüzde elli hibeli buğday tohumu dağıtıldı. Dağıtım töreninde protokol üyeleri de yerini alırken, ‘reis’ isimli buğday türünün yerli ve milli bir çeşit olduğu ayrıca kuru tarım şartlarında dekar başına ortalama 400 kilogram ürün verdiği kaydedildi.