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Çiçeği burnunda Dahiliye Uzmanı Cansu Arıca göreve başladı
Afyonkarahisar’ın Şuhut Devlet Hastanesi’ne atanan Dahiliye Uzmanı Cansu Arıca görevine başladı.
AFYONKARAHİSAR 13.12.2021, 16:27
Afyonkarahisar’ın Şuhut Devlet Hastanesi’ne atanan Dahiliye Uzmanı Cansu Arıca görevine başladı.
Antalya doğumlu olan İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Cansu Arıca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyarak Celal Bayar Üniversitesi’nde dahiliye ihtisasını tamamlayarak ilk görev yeri Şuhut Devlet Hastanesi’ne atandı. Çiçeği burnunda Arıca, göreve başlar başlamaz hasta kabulüne başladı.