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Cevdet Cantürk’ün “Atam Sana Aitiz” isimli kitabı çıktı

Gazeteci-Yazar Cevdet Cantürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e anmak için yazdığı kitapta büyük kurtarıcının mücadelesini, ıstırabı ve gülümseyen yüzünü kaleme almak için Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı toprakları ziyaret etti.

AFYONKARAHİSAR 25.12.2020, 11:28
Cevdet Cantürk’ün “Atam Sana Aitiz” isimli kitabı çıktı

Gazeteci-Yazar Cevdet Cantürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e anmak için yazdığı kitapta büyük kurtarıcının mücadelesini, ıstırabı ve gülümseyen yüzünü kaleme almak için Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı toprakları ziyaret etti.

Cantürk’ün “Atam Sana Aitiz” adını verdiği kitabında Atatürk’e ait özel eşyaların tanıklığında, ulu önderin mücadelesini, ıstırabı ve gülümseyen yüzünü kaleme aldı.

Yazar Cantürk, kitabı tamamlayabilmek için Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ve cumhuriyetin kazanıldığı toprakları, Afyonkarahisar’ın tarihi noktalarını da ziyaret etti. Cantürk’ün kitabı geçtiğimiz günlerde satışı başladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ü yad etmek için böyle bir kitabı yazdığını ifade eden Cantürk:

“Mustafa Kemal’in hatırasını yad etmek, onun dehasını anlayabilmek için Afyonkarahisar mutlaka ziyaret edilmeliydi. Ben de öyle yaptım ve Cumhuriyetin kazanıldığı toprakları ziyaret ettim. Şuhut’taki o evi, Kocatepe doruklarında o ünlü fotoğrafın çekildiği yeri ziyaret ettim. Başkomutanın sabırsız gözlerle incelediği Erkmen Tepe’yi Belen’i, Tınaztepe’yi izledim, Çiğiltepeye tırmandım. Şehitlikleri ziyaret ettim. Ahır Dağı’ndaki patikadan bin bir güçlükle aşıp Sinanpaşa ovasına akan süvarilerin rotasını takip ederek, Yıldırım Kemal’e, Çal Köy’e gittim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Bence herkes o tarihi toprakları gidip görmeli.”
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