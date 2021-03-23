banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sarıgül’den muhalefete eleştiri
Sarıgül’den muhalefete eleştiri
Borsa İstanbul yeşile döndü
Borsa İstanbul yeşile döndü
Android uygulamaları çöktü mü? Google'dan açıklama geldi
Android uygulamaları çöktü mü? Google'dan açıklama geldi
Canan Kaftancıoğlu'na hapis şoku...
Canan Kaftancıoğlu'na hapis şoku...

Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın binada ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu.

AFYONKARAHİSAR 23.03.2021, 15:48
2
Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın binada ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Şuhut ilçesi Baş mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Karataş’a ait evin çatı katında dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler olaya müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın maddi hasarla atlatılırken, yangının çıktığı bina ve çevresinde ise kısa süreli panik yaşandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu