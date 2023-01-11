Canlı hayvan taşıyan kamyonet ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da canlı hayvan nakil aracının ağaca çarpması sonucu sürücü ile araçta bulanan 2 kişi yaralandı.

Kaza; Afyonkarahisar kent merkezi, İzmir Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgelere göre V.A. yönetimindeki 03 ACD 232 plakalı canlı hayvan nakil kamyonu sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karayolundaki refüjlerde bulunan bariyerlerle birlikte ağaca çarptı. Kazada kamyon sürücüsü V.A. ve araçta yolcu olarak bulunan R.A. yaralandı. Bölgeye ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartılan yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.