Camiden 15 bin lira değerindeki şamdanlar çalındı

Afyonkarahisar’da bir cami içerisinde bulunan 2 adet 15 bin TL değerindeki el dövmesi bakır şamdanlar çalındı.

Olay, Afyonkarahisar Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan Eyüp Sultan Camii’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Mahalle Muhtarı Selami Aksoy’dan edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde camiye giren ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi cami içerisinde bulunan iki adet şamdanı çalarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden cami cemaati polisi aradı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.