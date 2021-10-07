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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Son zamanlarda Fransa’nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu olumlu karşıladığımızı söylemiştik. Fakat son zamanlarda tarihi konularda yanlış ve çarpıtma ifadeleriyle karşılaşıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro’nun da söylediği gibi sarsılmazdı."
Camiden 15 bin lira değerindeki şamdanlar çalındı
Afyonkarahisar’da bir cami içerisinde bulunan 2 adet 15 bin TL değerindeki el dövmesi bakır şamdanlar çalındı.
AFYONKARAHİSAR 07.10.2021, 13:57
Afyonkarahisar’da bir cami içerisinde bulunan 2 adet 15 bin TL değerindeki el dövmesi bakır şamdanlar çalındı.
Olay, Afyonkarahisar Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan Eyüp Sultan Camii’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Mahalle Muhtarı Selami Aksoy’dan edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde camiye giren ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi cami içerisinde bulunan iki adet şamdanı çalarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden cami cemaati polisi aradı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.