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Çalınan römork olay yerinden 50 km uzaklıktaki merada bulundu
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde çalınan traktör römorku jandarmanın başarılı takibi ile yaklaşık 50 km uzaklıktaki bir başka köyün merasında bulundu.
AFYONKARAHİSAR 05.05.2022, 11:09
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde çalınan traktör römorku jandarmanın başarılı takibi ile yaklaşık 50 km uzaklıktaki bir başka köyün merasında bulundu.
Sandıklı ilçesine bağlı Kızılcaköyü’nde traktör römorkunun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu römorkun ilçeye bağlı Devlethan köyünde olduğunu belirledi. Köye giden jandarma ekipleri römorku köyün merasında buldu. Sahibi tarafından yapılan teşhis üzerine römork sahibi A.H’ye teslim edildi.
Hırsızlığı gerçekleştiren şahısların römorku bırakıp kaçtığı öğrenilirken, şahısların yakalanması için Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi.