Çaldıkları televizyonu evlerinde izlerken polise yakalandılar

Afyonkarahisar’da girdikleri evlerden banyo kazanı ve televizyon çalan biri kadın iki kişi polisin düzenlediği başarılı operasyonla çaldıkları televizyonu evlerinde izlerken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Mecidiye mahallesinde oturan E.A., isimli şahıs polise başvurarak kullanmadığı evindeki 3 adet bakır banyo kazanının çalındığını belirtti. Ardından aynı hafta içerisinde emniyete başvuran A.S., isimli şahıs ise evinden 107 ekran televizyonunun çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede olayı gerçekleştiren şahısların 18 ayrı suç kaydı olan Onur A., ve 15 ayrı suç kaydı olan Birsel K., olduğunu tespit etti. Ardından şahısların Burmalı mahallesindeki evlerine baskın yapan ekipler şüphelileri çaldıkları televizyonu izlerken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan, şahısların çaldıkları televizyona el konulup ardından sahibine teslim edildi.