Çaldıkları dizüstü bilgisayarlar ile yakalandılar

Afyonkarahisar’da iki dizüstü bilgisayar çalan küçük yaştaki 2 yabancı uyruklu şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesi Santral mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden 2 adet dizüstü bilgisayar çalındığı yönünde ihbar alan Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları incelemede bilgisayarları küçük yaşta olduğu belirlenen 2 yabancı uyruklu şahsın çaldığı tespit edildi. Ardından ekipler şüphelileri çaldıkları bilgisayarlar ile yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.